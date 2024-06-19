Еще 1130 российских оккупантов ликвидировали ВСУ: потери врага 19 июня

19 июня 2024, 07:09
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Источник:

Генштаб

Силы обороны за сутки ликвидировали 1130 оккупантов. Потери врага в технике тоже значительные, в частности ВСУ минуснули 10 танков и 48 артсистем.

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла более полумиллиона военных и тысячи единиц разного рода техники и оружия.

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Потери россиян в войне

  • личного состава – около 529750 (+1130) человек,
  • танков – 7984 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин – 15319 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 14007 (+48) ед,
  • РСЗО – 1104 (+0) ед,
  • средства ПВО – 857 (+4) ед 857 (+4) ед,
  • самолетов – 359 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11221 (+34),
  • крылатые ракеты – 2297 (+0),
  • корабли / катера – 28 (+0) ед,
  • подводные лодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 19078 (+47) ед,
  • специальная техника – 2351 (+7)


Потери российской армии / Инфографика Генштаба

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Демилитаризация противника

К слову, следственный комитет России 17 июня признал, что Украина сбила один из самолетов дальнего радиолокационного слежения А-50.

С начала полномасштабного вторжения СБУ уничтожила 1006 вражеских танков, большинство из которых было ликвидировано во время жестоких боев в Донецкой и Харьковской областях.

Автор: Анастасія Лукашевська