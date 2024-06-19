Еще 1130 российских оккупантов ликвидировали ВСУ: потери врага 19 июня

Силы обороны за сутки ликвидировали 1130 оккупантов. Потери врага в технике тоже значительные, в частности ВСУ минуснули 10 танков и 48 артсистем.

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла более полумиллиона военных и тысячи единиц разного рода техники и оружия.

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Потери россиян в войне

личного состава – около 529750 (+1130) человек,

танков – 7984 (+10) ед,

боевых бронированных машин – 15319 (+12) ед,

артиллерийских систем – 14007 (+48) ед,

РСЗО – 1104 (+0) ед,

средства ПВО – 857 (+4) ед 857 (+4) ед,

самолетов – 359 (+0) ед,

вертолетов – 326 (+0) ед 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11221 (+34),

крылатые ракеты – 2297 (+0),

корабли / катера – 28 (+0) ед,

подводные лодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 19078 (+47) ед,

специальная техника – 2351 (+7)



Потери российской армии / Инфографика Генштаба

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Демилитаризация противника

К слову, следственный комитет России 17 июня признал, что Украина сбила один из самолетов дальнего радиолокационного слежения А-50.

С начала полномасштабного вторжения СБУ уничтожила 1006 вражеских танков, большинство из которых было ликвидировано во время жестоких боев в Донецкой и Харьковской областях.