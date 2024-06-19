Еще 1130 российских оккупантов ликвидировали ВСУ: потери врага 19 июня
Источник:Генштаб
Силы обороны за сутки ликвидировали 1130 оккупантов. Потери врага в технике тоже значительные, в частности ВСУ минуснули 10 танков и 48 артсистем.
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла более полумиллиона военных и тысячи единиц разного рода техники и оружия.
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Потери россиян в войне
- личного состава – около 529750 (+1130) человек,
- танков – 7984 (+10) ед,
- боевых бронированных машин – 15319 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 14007 (+48) ед,
- РСЗО – 1104 (+0) ед,
- средства ПВО – 857 (+4) ед 857 (+4) ед,
- самолетов – 359 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11221 (+34),
- крылатые ракеты – 2297 (+0),
- корабли / катера – 28 (+0) ед,
- подводные лодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 19078 (+47) ед,
- специальная техника – 2351 (+7)
Потери российской армии / Инфографика Генштаба
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Демилитаризация противника
К слову, следственный комитет России 17 июня признал, что Украина сбила один из самолетов дальнего радиолокационного слежения А-50.
С начала полномасштабного вторжения СБУ уничтожила 1006 вражеских танков, большинство из которых было ликвидировано во время жестоких боев в Донецкой и Харьковской областях.