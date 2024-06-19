Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила понад півмільйона військових та тисячі одиниць різного роду техніки та зброї.
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Втрати росіян у війні станом на 19 червня
- особового складу – близько 529750 (+1130) осіб,
- танків – 7984 (+10) од,
- бойових броньованих машин – 15319 (+12) од,
- артилерійських систем – 14007 (+48) од,
- РСЗВ – 1104 (+0) од,
- засоби ППО – 857 (+4) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11221 (+34),
- крилаті ракети – 2297 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19078 (+47) од,
- спеціальна техніка – 2351 (+7)
Втрати російської армії / Інфографіка Генштабу
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Демілітаризація противника
До слова, слідчий комітет Росії 17 червня визнав, що Україна збила один із літаків дальнього радіолокаційного стеження А-50.
З початку повномасштабного вторгнення СБУ знищила 1006 ворожих танків, більшість з яких було ліквідовано під час жорстоких боїв у Донецькій і Харківській областях.