Минус 1370 оккупантов, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 2 января

Защитники Украины продолжают наносить немалые потери российской армии. Так, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1370 оккупантов.

Общие потери среди личного состава вражеской армии уже превысили более 790 тысяч солдат. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

личного состава – около 792170 (+1370) человек,

танков – 9676 (+4);

боевых бронированных машин – 20056 (+13);

артиллерийских систем – 21552 (+20);

РСЗО – 1256 (+0);

средств ПВО – 1032 (+0);

самолетов – 369 (+0);

вертолетов – 330 (+1);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 21200 (+69);

крылатых ракет – 3003 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 32729 (+54);

специальной техники – 3675 (+3).



Потери врага на 2 января 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ