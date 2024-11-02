Минус 1270 оккупантов, танки, артсистемы и другая техника: потери врага 2 ноября
2 ноября 2024, 07:57Читати новину українською
Враг продолжает нести потери на фронте в личном составе и технике. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1270 оккупантов.
Таким образом противник в целом ориентировочно потерял более 690 тысяч солдат. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 697680 (+1270) человек,
- танков – 9170 (+8);
- боевых бронированных машин – 18487 (+17);
- артиллерийских систем – 20076 (+37);
- РСЗВ – 1244 (+0);
- средств ПВО – 994 (+0);
- самолетов – 369(+0);
- вертолетов – 329 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 18117 (+28);
- крылатых ракет – 2628 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 28114 (+76);
- специальной техники – 3583 (+4).
Потери врага на 2 ноября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ