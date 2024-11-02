Минус 1270 оккупантов, танки, артсистемы и другая техника: потери врага 2 ноября

Враг продолжает нести потери на фронте в личном составе и технике. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1270 оккупантов.

Таким образом противник в целом ориентировочно потерял более 690 тысяч солдат. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

личного состава – около 697680 (+1270) человек,

танков – 9170 (+8);

боевых бронированных машин – 18487 (+17);

артиллерийских систем – 20076 (+37);

РСЗВ – 1244 (+0);

средств ПВО – 994 (+0);

самолетов – 369(+0);

вертолетов – 329 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 18117 (+28);

крылатых ракет – 2628 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 28114 (+76);

специальной техники – 3583 (+4).



Потери врага на 2 ноября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ