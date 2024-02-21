Минус еще более тысячи оккупантов: потери врага на 21 февраля

21 февраля 2024, 08:08
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Источник:

Генштаб ВСУ

Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали 1 130 оккупантов. Также Силы обороны уничтожили десятки единиц различной техники и оружия врага.

Общие потери российской армии превысили 406 тысяч личного состава. Стоит отметить, что эта статистика может иметь погрешности, ведь подсчитать точное количество ликвидированных оккупантов в условиях активных боевых действий очень сложно.

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Актуальные потери противника

Итак, от 24 февраля 2022 года российская армия потеряла около 406 080 своих военных в войне против Украины.

Также враг потерял тысячи единиц техники:

  • танков – 6 516,
  • боевых бронированных машин – 12 338,
  • артиллерийских систем – 9 826,
  • РСЗО – 992,
  • средств ПВО – 678,
  • самолетов – 338,
  • вертолетов – 325,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 560,
  • крылатых ракет – 1 903,
  • кораблей и катеров – 25,
  • подводных лодок – 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12 861,
  • специальной техники – 1 558.


Потери врага по состоянию на 21 февраля / Генштаб

 

ВСУ уничтожили еще один вражеский самолет

В Генштабе ВСУ сообщили, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще 13 вражеских танков, 70 боевых бронированных машин, 53 единицы артиллерийских систем, 4 РСЗО, 3 средства ПВО, 39 БпЛА оперативно-тактического уровня, 1 крылатую ракету, 56 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 7 единиц специальной техники.

Более того, этим же утром, 21 февраля, командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил, что защитники сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Экипаж оккупантов погиб.

Этот самолет не успел войти в статистику Генштаба. Вероятно, +1 к самолетам будет уже в четверг 22 февраля.

Стоит отметить, что это уже седьмой уничтоженный российский самолет за неделю.

Автор: Анжеліка Байбак