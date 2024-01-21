Почти 800 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 21 января

Украинские защитники продолжают уничтожать врага и наносят ему немалые потери. Так, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 760 оккупантов.

В течение 697 дней полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали около 376 030 личного состава русской армии. Впрочем, потери врага могут быть значительно больше, ведь подсчитать точное количество ликвидированных оккупантов в условиях активных боевых действий очень сложно.

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Актуальная статистика потерь

С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:

личного состава – около 376 030 (+760) человек,

танков – 6 181 (+10),

боевых бронированных машин – 11 466 (+11),

артиллерийских систем – 8 875 (+7),

РСЗО – 968 (+1),

средств ПВО – 655 (+1),

самолетов – 331 (+0),

вертолетов – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 936 (+2),

крылатых ракет – 1 818 (+0),

кораблей /катеров – 23 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 11 862 (+14),

специальная техника – 1 392 (+3).



Статистика потерь врага на 21 января 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Самые болезненные потери для России в Крыму

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, какие потери на поле боя были наиболее болезненными для россиян во временно оккупированном Крыму. По его словам, лучшей операцией по-прежнему остается уничтожение крейсера "Москва".

Также болезненной утратой для оккупантов стал удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По словам Игната, этот удар был красноречивым и показал, что Севастополь – украинский город, а не "город русских моряков".

Кроме того, важно также уничтожение российской авиации на временно оккупированных территориях, а также ликвидация комплексов "Триумф". Игнат отметил, что важны были удары и по железной дороге и поездам, которые перевозили боекомплекты для оккупантов.

Да, врага надо бить, и об этом я вам говорю — это логистика, это обеспечение, это базы, пункты управления,

– подчеркнул спикер Воздушных сил.