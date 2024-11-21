Более 1 500 оккупантов и сотни единиц техники: потери врага на 21 ноября

Россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. Только за минувшие сутки враг потерял 1 510 своих бойцов на фронте.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. В то же время общее количество потерь россиян в войне с начала полномасштабного вторжения достигло 727 250 единиц личного состава.

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Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла:

личного состава – около 727 250 (+1 510) человек,

танков – 9 398 (+8),

боевых бронированных машин – 19 143 (+24),

артиллерийских систем – 20 731 (+50),

РСЗВ – 1 253 (+1),

средства ПВО – 1 003 (+2),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 19 259 (+57),

крылатые ракеты – 2 756 (+0),

корабли/катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 29 745(+97),

специальная техника – 3 674 (+0).

Потери России в войне против Украины / Инфографика Генштаба ВСУ