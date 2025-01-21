Еще минус 1600 оккупантов и более 400 единиц техники: потери на 21 января

Российская армия продолжает терять личный состав и технику в войне. Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1600 оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России в войне

С начала полномасштабной войны, 24 февраля 2022 года, Россия потеряла:

личного состава – около 822 030 (+1600) человек,

танков – 9 833 (+12),

боевых бронированных машин – 20 477 (+23),

артиллерийских систем – 22 134 (+60),

РСЗВ – 1 262 (+0),

средства ПВО – 1 050 (+1),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 22 898 (+130),

крылатые ракеты – 3 051 (+0),

корабли/катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 34 682 (+194),

специальная техника – 3 710 (+4).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, ВСУ 18 января уничтожили российскую радиолокационную станцию 1Л119 "Небо-СВУ" на временно оккупированной части Херсонской области. Атака была осуществлена с использованием только трех беспилотников.

Стоит отметить, что "Небо-СВУ" – одна из самых новых российских РЛС метрового диапазона волн для войск ПВО. Однако, почему-то новейшая вражеская система не смогла противодействовать украинским БпЛА.