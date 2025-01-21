Еще минус 1600 оккупантов и более 400 единиц техники: потери на 21 января
Российская армия продолжает терять личный состав и технику в войне. Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1600 оккупантов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также ВСУ отбили массированный штурм россиян на Курщине: обезврежено почти сотню оккупантов
Потери России в войне
С начала полномасштабной войны, 24 февраля 2022 года, Россия потеряла:
- личного состава – около 822 030 (+1600) человек,
- танков – 9 833 (+12),
- боевых бронированных машин – 20 477 (+23),
- артиллерийских систем – 22 134 (+60),
- РСЗВ – 1 262 (+0),
- средства ПВО – 1 050 (+1),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 331 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 22 898 (+130),
- крылатые ракеты – 3 051 (+0),
- корабли/катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 34 682 (+194),
- специальная техника – 3 710 (+4).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
К слову, ВСУ 18 января уничтожили российскую радиолокационную станцию 1Л119 "Небо-СВУ" на временно оккупированной части Херсонской области. Атака была осуществлена с использованием только трех беспилотников.
Стоит отметить, что "Небо-СВУ" – одна из самых новых российских РЛС метрового диапазона волн для войск ПВО. Однако, почему-то новейшая вражеская система не смогла противодействовать украинским БпЛА.