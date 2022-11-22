Юбилейное количество россиян пошло за кораблем: потери врага по состоянию на 22 ноября
22 ноября 2022 , 09:06Читати новину українською
Украинские военные ликвидировали уже 85 тысяч российских оккупантов. Только за минувшие сутки, 21 ноября, они отправили на "концерт Кобзона" 400 врагов.
Численность ррссийского войска уменьшается каждый день. Враг теряет не только бойцов, но и огромное количество дорогостоящей техники.
Потери врага в технике по состоянию на 22 ноября
- Танков – 2895 (+3);
- боевых бронированных машин – 5827 (+5);
- артиллерийских систем – 1882 (+12);
- РСЗО – 395 (+2);
- средств ПВО – 209 (+0);
- самолетов – 278 (+0);
- вертолетов – 261 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 (+0);
- крылатых ракет – 480 (+0);
- кораблей/катеров – 16 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 4393 (+15);
- специальной техники – 161 (+0).
Свежие данные о потерях врага / Инфографика со страницы Генштаба Вооруженных Сил
Колоссальные потери врага
- РосСМИ сообщили о гибели российского "боевого попа" РПЦ – Александра Цыганова. Он не хотел спокойно сидеть в своей церкви в Пскове, а отправился на войну в Украину. Более того, он поехал благословлять убийц как "военный священник" 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ.
- The Guardian сообщило, что летом во временно оккупированном Херсоне россияне на свалке сжигали тела своих "товарищей". Об этом рассказали местные жители.
- В сети сообщили о ликвидации кадыровца Саида Закаева. Он в 2014 году издевался над активисткой Ириной Довгань во временно оккупированном Донецке. Вероятно, он был убит еще в октябре 2022 года. Однако обстоятельства гибели пока не известны.
Важно Минус еще одна вражеская военная база: возле оккупированного Мелитополя "было громко"
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