22 января 2025, 07:25
Ликвидировано почти 2 000 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 22 января
Украинские защитники продолжают наносить колоссальные потери оккупационным войскам. Только за минувшие сутки Россия потеряла 1 950 своих солдат.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Также были уничтожены десятки единиц вражеской техники.
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Какие потери у России по состоянию на 22 января
С начала полномасштабной войны, 24 февраля 2022 года, Россия потеряла:
- личного состава – около 823 980 (+1 950) человек,
- танков – 9 844 (+11),
- боевых бронированных машин – 20 485 (+8),
- артиллерийских систем – 22 194 (+60),
- РСЗО – 1 262 (+0),
- средств ПВО – 1 050 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 23 039 (+141),
- крылатых ракет – 3 051 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 34 837 (+155),
- специальной техники – 3 711 (+1).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ