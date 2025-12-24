В общем армия России уменьшились уже на 1 200 370 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

Потери России на 24 декабря / Инфографика Генштаба / Инфографика Генштаба

В сводке за 23 декабря Генштаб ВСУ сообщал, что Россия потеряла 2 самолета. Это были истребители Су-30.

Недавно СБУ также уничтожила российский МиГ-31 и системы ПВО, в частности, комплексы "Небо-СВУ", "Панцирь-С2" и РЛС 92Н6. Произошло это в оккупированном Крыму.