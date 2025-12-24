В общем армия России уменьшились уже на 1 200 370 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 200 370 (+1090) человек;
  • танков – 11 449 (+3);
  • боевых бронированных машин – 23 796 (+4);
  • артиллерийских систем – 35 376 (+45);
  • РСЗО – 1 579 (+3);
  • средств ПВО – 1 263 (+0);
  • самолетов – 434 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 94 197 (+1031);
  • крылатых ракет – 4 107 (+34);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 71 125 (+159);
  • специальной техники – 4 029 (+0).

