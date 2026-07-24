Силы обороны "минуснули" самолет и более 1400 оккупантов: потери России на 24 июля

Российская армия продолжает проводить атаки на украинские города и позиции Сил обороны на фронте. В то же время наши бойцы наносят оккупантам значительные потери.

О том, сколько техники и личного состава потеряла армия агрессора, сообщил Генштаб ВСУ.

Каковы потери России в войне?

С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 24 июля 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 436 100 (+1 410) человек;

танков – 12 201 (+10);

боевых бронированных машин – 25 000 (+6);

артиллерийских систем – 46 646 (+76);

РСЗО – 1 968 (+7);

средств ПВО – 1 516 (+1);

самолетов – 439 (+1);

вертолетов – 354 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 425 240 (+1 652);

наземных робототехнических комплексов – 2 006 (+12);

кораблей/катеров – 34 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 124 787 (+544);

специальной техники – 4 454 (+1);

крылатых ракет – 4 938 (+2).