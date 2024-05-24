Ликвидировано почти полмиллиона оккупантов и тысячи единиц техники: потери врага на 24 мая

Российские войска не отказались от своих захватнических планов в Украине, поэтому продолжают нести значительные потери. Силы обороны эффективно уничтожают личный состав и технику врага.

Только за последние сутки враги потеряли 1240 человек личного состава. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 498 940 бойцов.

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Актуальная статистика потерь оккупантов

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

личного состава – около 498 940 (+1240) человек,

танков – 7635 (+13),

боевых бронированных машин – 14775 (+27),

артиллерийских систем – 12902 (+42),

РСЗВ – 1080 (+3),

средств ПВО – 813 (+0),

самолетов – 356 (+1),

вертолетов – 326 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 10401 (+10),

крылатых ракет – 2209 (+0),

кораблей/катеров – 27 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 17569 (+56),

специальной техники – 2101 (+7).

Потери врага на 24 мая / Инфографика Генштаба ВСУ

"Нелетная" погода для российских Су-25

Военнослужащие 110 отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины продолжают эффективно уничтожать российскую авиацию. За последние дни бойцам бригады удалось сбить два вражеских самолета Су-25. Ранее там обещали, что уничтожение российских "Су" будет продолжаться.

Они сообщили, что накануне удалось уничтожить один Су-25, который теперь "посажен на вечную стоянку в донбасских степях". А 23 мая наши зенитчики снова проявили свое мастерство, сбив еще один Су-25.

Украинские защитники подчеркнули, что оккупанты до сих пор не понимают, что их самолетам не дадут засорять украинское воздушное пространство.