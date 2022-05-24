29 350 мертвых россиян: свежие потери врага за 24 мая

За 3 месяца войны в Украине погибло колоссальное количество российских оккупантов. Так, на утро 24 мая ВСУ ликвидировали 29 350 вражеских бойцов.

Также украинские защитники уничтожили множество вражеской техники. Только за минувшие сутки они отправили вслед за российским кораблем 9 танков.

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Потери россиян на войне по состоянию на 24 мая

личного состава – 29 350 (+150) человек ликвидировано;

танков – 1302 (+9);

боевых бронированных машин –3 194 (+28) единиц;

артиллерийских систем – 606 (+2) единицы;

РСЗО – 201 (+0) единица;

средств ПВО – 93 (+0) единицы;

единицы; самолетов – 205 (+1) единиц;

вертолетов – 170 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 480 (+4) единиц;

крылатых ракет – 112 (+2) единиц;

кораблей и катеров – 13 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2213 (+7) единиц;

специальной техники – 43 (+0) единицы.

"Наибольшие потери противника (за минувшие сутки) были на Северодонецком направлении. Данные уточняют. Бей оккупанта! Вместе победим!", - написали в Генштабе ВСУ.