Более 1000 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 25 апреля
Источник:Генштаб ВСУ
Российская армия продолжает нести потери в технике и живой силе. Так, только за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 1040 оккупантов.
В целом российская армия уже потеряла более 460 тысяч личного состава. Однако даже такие колоссальные потери не останавливают врага и он не оставляет попыток атаковать.
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Актуальная статистика потерь врага
С начала полномасштабного вторжения потери России достигают:
- личного состава – около 462 980 (+1040) человек,
- танков – 7 255 (+13),
- боевых бронированных машин – 13 942 (+14),
- артиллерийских систем – 11 836 (+28),
- РСЗВ – 1049 (+1),
- средства ПВО – 772 (+1),
- самолетов – 348 (+0),
- вертолетов – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9 449 (+10),
- крылатые ракеты – 2 118 (+1),
- корабли /катера – 26 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 15 949 (+57),
- специальная техника – 1 946 (+2).
Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 25 апреля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
За прошедшие сутки Силы обороны также нанесли удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.
На базе под Мариуполем было тревожно
В ночь на 24 апреля на временно оккупированных территориях было тревожно. В частности, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что взрывы раздавались в селе Бабах-Тарама, что на границе Донецкой и Запорожской областей. По словам советника мэра, ВСУ ударили по месту базирования.
Андрющенко утверждает, что есть погибшие и раненые. По предварительным данным, по меньшей мере 7 погибших и более 20 пострадавших. Все они – лица офицерского состава. После успешной отработки оккупанты переместили личный состав с ферм и складов в лесополосы.