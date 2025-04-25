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24 Канал Новости Украины Минус еще почти 1200 оккупантов и 400 единиц техники: потери врага по состоянию на 25 апреля
25 апреля, 07:44
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Минус еще почти 1200 оккупантов и 400 единиц техники: потери врага по состоянию на 25 апреля

Анжелика Байбак
Основні тези
  • За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1 170 российских оккупантов.
  • С 24 февраля 2022 года Россия потеряла около 946 500 человек и значительное количество техники.

Силы обороны продолжают наносить ощутимые потери российской армии, уничтожая личный состав и технику. Так, только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1 170 оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России в войне

С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:

  • личного состава – около 946 500 (+1170) человек,
  • танков – 10 703 (+9),
  • боевых бронированных машин – 22 315 (+3),
  • артиллерийских систем – 26895 (+72),
  • РСЗВ – 1372 (+3),
  • средства ПВО – 1 144 (+3),
  • самолетов – 370 (+0),
  • вертолетов – 335 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 33 779 (+119),
  • крылатые ракеты – 3196 (+48),
  • корабли/катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 45 906 (+151),
  • специальная техника – 3 860 (+0).


Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, в Ростове-на-Дону диверсанты уничтожили российский самолет Су-30СМ стоимостью около 50 миллионов долларов. Его подожгли на одном из местных военных аэродромов.