Более 1700 оккупантов и 120 единиц техники: потери врага на 26 января
Украинские защитники продолжают наносить ощутимые потери врагу. Так, за минувшие сутки ликвидировали еще 1720 оккупантов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, Россия потеряла:
- личного состава – около 830 190 (+1720) человек,
- танков – 9 868 (+9),
- боевых бронированных машин – 20 549 (+4),
- артиллерийских систем – 22 323 (+14),
- РСЗВ – 1 263 (+0),
- средства ПВО – 1 050 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 331 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 23 253 (+40),
- крылатые ракеты – 3053 (+0),
- корабли/катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 35 124 (+53),
- специальная техника – 3 715 (+0).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
Ранее украинские десантники из 82 отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили подразделение российских морпехов 155 отдельной бригады морской пехоты. Эта бригада известна расправами над пленными, а потому в ДШВ отметила – это месть за отобранные жизни украинских защитников.
Также бойцы 5-го отдельного отряда Центра специального назначения НГУ "Омега" остановили штурмовую группу противника на подступах к позициям Сил обороны на территории Донецкой области. Россияне наступали несколькими единицами бронетехники, включая бронеавтомобили "Ахмат", которые поставляются в российскую армию с начала широкомасштабной агрессии.
Пехота под прикрытием своей бронетехники пыталась продвинуться по открытой местности через поле в сторону украинских позиций. Однако дерзкий налет врага был остановлен еще на подступах к позициям ВСУ. Кадры точной работы наших защитников также показали в сети.
Кроме того, на фронте также погибают наемники из Северной Кореи, которые воюют на стороне России в Курской области. Как сообщает разведка Великобритании, общие потери северокорейских сил в Курской области составляют около 11 тысяч. Высокий уровень потери ухудшил способность сил КНДР проводить наступательные боевые операции, направленные на вытеснение украинских сил.
Около 4000 солдат погибли или получили ранения непосредственно в боевых операциях против украинских сил.