Более 1000 оккупантов, 2 самолета и почти 130 единиц различной техники: потери врага на 28 февраля
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники продолжают давать мощный отпор врагу, нанося ему немалые потери. Так, за прошедшие сутки было ликвидировано 1060 оккупантов.
С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла 412 610 личного состава. Кроме того, оккупанты также потеряли тысячи единиц различной техники.
Смотрите также Собирал очень важную для врага информацию: Игнат сказал, как сбитие А-50 повлияет на действия россиян
Актуальная статистика потерь
С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:
- личного состава – около 412 610 (+1060) человек,
- танков – 6570 (+14),
- боевых бронированных машин – 12 508 (+14),
- артиллерийских систем – 1029 (+20),
- РСЗО – 1000 (+0),
- средств ПВО – 688 (+2),
- самолетов – 342 (+2),
- вертолетов – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7753 (+24),
- крылатых ракет – 1912 (+0),
- кораблей /катеров – 25 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 13 112 (+47),
- специальной техники – 1594 (+6).
Актуальная статистика потерь России по состоянию на 28 февраля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Кроме того, в течение минувших суток авиация Силы обороны нанесла удары по 19 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также украинские защитники приземлили 4 вражеских разведывательных дрона и уничтожили 2 радиолокационные станции.
В Генштабе объяснили, как считают потери врага
Россия уже потеряла более 412 тысяч человек личного состава в полномасштабной войне. Представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины старший лейтенант Андрей Ковалев объяснил, что в этой статистике учитывают как погибших, так и раненых оккупантов.
Ежедневно Генеральный штаб ВСУ обнародует общие боевые потери врага. Подчеркнем – это именно общие потери. Общие потери российских оккупантов, которые публикует Генеральный штаб, состоят из двух основных показателей потерь, которые получает противник в ходе ведения боевых действий. А именно – безвозвратные потери и боевые санитарные потери врага,
– объяснил Ковалев.
К слову, во время пресс-конференции 25 февраля Владимир Зеленский сообщил, что в полномасштабной войне погибло около 180 тысяч российских военных.