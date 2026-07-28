Живая сила и техника постоянно минусируется: какие потери России на 28 июля

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1442140. Об этом сообщает Генштаб ВСУ .

Каковы потери России?

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны по состоянию на 2-8 июля 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 442 140 (+1 560) человек;

танков – 12 226 (+1);

боевых бронированных машин – 25 038 (+6);

артиллерийских систем – 46 902 (+71);

РСЗО/MLRS – 1 970 (+1);

средства ПВО – 1519 (+0);

самолетов – 439 (+0);

вертолетов – 354 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 431 310 (+1 755);

наземные робототехнические комплексы – 2054 (+16);

корабли/катера – 34 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 126 850 (+548);

специальная техника – 4 476 (+4),

крылатые ракеты – 4 950 (+0).

Потери России в войне на 28 июля 2026 года / Фото Генштаба

Напомним, что СБС подстрелили российский БПЛА "Форпост-Р" . Его нивелировали в Курской области страны-агрессоры. Он является тяжелым дорогостоящим ударно-разведывательным БПЛА, носителем управляемых боеприпасов.

Также Силы обороны нанесли масштабный удар по тылу оккупантов . Среди пораженных целей – экспортный терминал в Ростове-на-Дону, где после попадания вспыхнул масштабный пожар.