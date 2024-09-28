Почти 1 500 оккупантов за сутки ликвидировали Вооруженные Силы: потери врага за 28 сентября

28 сентября 2024, 08:07
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Автор: Марьян-Сергей Чупак

Источник:

Генштаб ВСУ

Украинские защитники не прекращают уничтожать оккупантов. По состоянию на 948 день большой войны, 28 сентября, Россия потеряла всего 650 640 бойцов.

В Генштабе ВСУ уточняют, что только за минувшие сутки противник потерял 1 470 представителей личного состава. Также значительно уменьшились российские арсеналы техники.

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Потери врага в технике

  • танков – 8 860 (+14) ед;
  • боевых бронированных машин – 17 438 (+42) ед;
  • артиллерийских систем – 18 733 (+55) ед;
  • РСЗО – 1 203 (+4) ед;
  • средств ПВО – 961 ед;
  • самолетов – 369 ед;
  • вертолетов – 328 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 16 093 (+62) ед;
  • крылатых ракет – 2 610 (+2) ед;
  • кораблей и катеров – 28 ед;
  • подводных лодок – 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 25 411 ед;
  • специальной техники – 3 291 (+99) ед.


Потери России 28 сентября 2024 года / Инфографика 24 Канала

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Ранее пограничники показали видео, как возле Волчанска уничтожают оккупантов с помощью минометов и дронов, нанося масштабные потери противник. Украинским военным в ходе операции удалось создать плацдарм для дальнейшего наступления и освобождения Волчанска. К работе привлекались минометные расчеты и разведывательные группы беспилотных аппаратов подразделения "Скорпион".