Минуснули еще 470 оккупантов и 38 артиллерийских систем: потери врага на 30 сентября

30 сентября 2023, 08:19
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Источник:

Генштаб ВСУ

Так называемая "вторая армия мира" продолжает нести безумные потери в войне, которую развязал Кремль. Только за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 470 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения потери врага уже достигли 278 130 единиц живой силы. Стоит отметить, что эти цифры приблизительны и ликвидированных российских захватчиков может быть гораздо больше, ведь в условиях активных боевых действий достаточно сложно подсчитать точное количество потерь противника.

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Актуальная статистика потерь России

Россияне уже потеряли тысячи единиц разнообразной техники: от танков до систем ПВО. Однако самая большая и дорогая потеря Кремля – затопленный крейсер "Москва". Он продолжает лежать на дне Черного моря, напоминая россиянам, что их поражение неизбежно.

Согласно последним данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили:

  • личного состава – 278130 (+470) человек,
  • танков – 4691 (+4) единица,
  • боевых бронированных машин – 8984 (+12) единицы,
  • артиллерийских систем – 6447 (+38) единиц,
  • РСЗО – 796 (+2) единиц,
  • средств ПВО – 537 (+1) единиц,
  • самолетов – 315 (+0) единиц,
  • вертолетов – 316 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5006 (+34) единиц,
  • крылатых ракет – 1529 (+0) единиц,
  • кораблей/катеров – 20 (+0) единиц,
  • подводных лодок – 1 (+0) единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8854 (+18) единицы,
  • специальной техники – 932 (+2) единицы.

Какие потери врага по состоянию на 30 сентября / Генштаб

Россияне несут масштабные потери

  • В сутки украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 удара – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также уничтожены склад боеприпасов и станция РЭБ.
  • Возле Токмака 29 сентября россияне, вероятно, сбили собственный самолет по установке С-300 в режиме ПВО. Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что это было дезертирство.
  • В ночь на 30 сентября оккупанты атаковали Украину с БПЛА. Ориентировочно они запустили более 20 беспилотников, минимум 20 из них удалось сбить силами ПВО.

Автор: Анжеліка Байбак