Так называемая "вторая армия мира" продолжает нести безумные потери в войне, которую развязал Кремль. Только за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 470 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения потери врага уже достигли 278 130 единиц живой силы. Стоит отметить, что эти цифры приблизительны и ликвидированных российских захватчиков может быть гораздо больше, ведь в условиях активных боевых действий достаточно сложно подсчитать точное количество потерь противника.

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Актуальная статистика потерь России

Россияне уже потеряли тысячи единиц разнообразной техники: от танков до систем ПВО. Однако самая большая и дорогая потеря Кремля – затопленный крейсер "Москва". Он продолжает лежать на дне Черного моря, напоминая россиянам, что их поражение неизбежно.

Согласно последним данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили:

личного состава – 278130 (+470) человек,

танков – 4691 (+4) единица,

боевых бронированных машин – 8984 (+12) единицы,

артиллерийских систем – 6447 (+38) единиц,

РСЗО – 796 (+2) единиц,

средств ПВО – 537 (+1) единиц,

самолетов – 315 (+0) единиц,

вертолетов – 316 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5006 (+34) единиц,

крылатых ракет – 1529 (+0) единиц,

кораблей/катеров – 20 (+0) единиц,

подводных лодок – 1 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 8854 (+18) единицы,

специальной техники – 932 (+2) единицы.

Какие потери врага по состоянию на 30 сентября / Генштаб

Россияне несут масштабные потери