Украинские Силы обороны продолжают наносить российской армии значительные потери на всех направлениях фронта. Только за последние сутки оккупанты потеряли еще более 1200 военнослужащих, а также десятки единиц тяжелой техники и вооружения.

О текущих потерях противника сообщили в Генштабе.

Каковы потери России в войне? По информации Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 4 августа 2026 года общие боевые потери российской армии ориентировочно составляют: личного состава – около 1 451 750 (+1 240)

танков – 12 237 (+5)

боевых бронированных машин – 25 079 (+4)

артиллерийских систем – 47 331 (+55)

РСЗО – 2 000 (+4)

средства ПВО – 1 538 (+5)

самолетов – 439

вертолетов – 354

наземных робототехнических комплексов – 2 124 (+12)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 442 740 (+1 792)

крылатые ракеты – 5 007

корабли / катера – 34

подводные лодки – 2

автомобильная техника и автоцистерны – 129 817 (+379)

специальная техника – 4 492

Потери врага в войне по состоянию на 4 июля / Инфографика Генштаба

Напомним, в России все чаще фиксируются случаи принудительного призыва мужчин в армию из-за нехватки добровольцев, несмотря на рекордные выплаты за подписание контрактов. Россиян призывного возраста задерживают на улицах, возле работы или под предлогом проверки документов, после чего доставляют в военкоматы, где заставляют подписывать контракты, применяя психологическое давление, угрозы, а иногда и физическое насилие.

Желающих воевать становится все меньше из-за значительных потерь российской армии, сообщений о злоупотреблениях в рядах войск и высокого уровня смертности на фронте. Кроме того, в ряде регионов России действуют программы денежных вознаграждений за привод новых людей в пункты вербовки, а сумма таких выплат может достигать 100 тысяч рублей.