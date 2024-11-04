Перешли отметку в 700 тысяч окупантов: потери врага по состоянию на 4 ноября

Украинские войска продолжают защищать страну по всей линии фронта. Силы обороны наносят армии России непоправимый урон. Так, только за минувшие сутки враг потерял 1300 своих солдат.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на утреннюю сводку Генштаба ВСУ. В то же время стоит заметить, что эти потери являются ориентировочными из-за сложности подсчета в условиях активных боевых действий.

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Потери врага 4 ноября

личного состава – около 700 390 (+1 300) человек,

танков – 9 193 (+11) ед.,

боевых бронированных машин – 18 538 (+15) ед.,

артиллерийских систем – 20 121 (+35) ед.,

РСЗО – 1 245 (+1) ед.,

средств ПВО – 994 (+0) ед.,

самолетов – 369(+0) ед.,

вертолетов – 329 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 280 (+93) ед.,

крылатых ракет – 2 629 (+0) ед.,

кораблей / катеров – 28 (+0) ед.,

подводных лодок – 1 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 28 237 (+77) ед.,

специальной техники – 3 587 (+3) ед..

Потери россиян 4 ноября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ