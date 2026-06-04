Более миллиона миссий и "минус" 100 тысяч оккупантов: "Мадьяр" подвел итоги СБС за год

В июне 2026 года исполняется год с момента создания группировки Сил беспилотных систем. За это время бойцам удалось ликвидировать и ранить более 100 тысяч российских оккупантов.

Об этом 4 июня сообщил командующий СБС ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр".

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Какие результаты работы СБС?

"Мадьяр" сообщил, что почти через год со дня создания группировки СБС операторы БПЛА ликвидировали и ранили 100 082 оккупантов. Также 12 подразделений выполнили около 1,65 миллиона боевых миссий, то есть примерно 5 тысяч вылетов ежесуточно.

По данным командования СБС, бойцы поразили 350 тысяч верифицированных целей противника:

248 единиц ПВО,

817 танков,

1 379 БТР, БМП, ББМ,

4 890 орудий,

342 САУ,

281 РСЗО,

26 430 единиц логистической техники,

29 903 разведывательных БПЛА типа "крыло",

7 633 "Шахедов" и "Герберов",

13 самолетов и вертолетов,

10 848 точек вылета.

План на следующий год группировки – 200 000 червей/ 650 000 целей,

– анонсировал "Мадьяр".

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио привел данные Министерства войны. Они свидетельствовали, что российская армия впервые потеряла погибшими военных больше, чем ранеными.

К слову, за прошедшие сутки оккупанты потеряли еще 1 300 своих солдат, 75 артсистем и другое вооружение и технику.