Более 1500 захватчиков, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 5 декабря
5 декабря 2024, 07:58Читати новину українською
Вооруженные Силы Украины продолжают наносить противнику потери на поле боя. Только за прошедшие сутки защитники ликвидировали 1580 захватчиков.
Российская армия также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 748950 (+1580) человек,
- танков – 9506 (+13);
- боевых бронированных машин – 19472 (+22);
- артиллерийских систем – 21023 (+21);
- РСЗО – 1253 (+0);
- средств ПВО – 1020 (+0);
- самолетов – 369 (+0);
- вертолетов – 329 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19977 (+31);
- крылатых ракет – 2855 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 30843 (+97);
- специальной техники – 3630 (+2).
Потери врага на 5 декабря 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ