Еще почти 600 оккупантов больше не будут топтать украинскую землю: потери врага на 6 августа

Россия не оставляет попыток захватить Украину, а достигает только колоссальных потерь. Только за последние сутки Кремль потерял в нашей стране 590 единиц личного состава.

С начала полномасштабного вторжения в Украину уже погибло 249 700 оккупантов. Однако в Генштабе объясняли, что потери могут быть значительно больше, но их трудно считать из-за интенсивности боев.

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Какие потери оккупантов в технике

Заметим, что колоссальные потери враг понес также в технике. За это время в металлолом превратили тысячи танков, боевых бронированных машин и артиллерийских систем. Кроме того, у оккупантов на балансе стало на несколько сотен самолетов и вертолетов меньше. Напомним, что весной прошлого года с дном Черного моря познакомился крейсер "Москва". А теперь пробежимся статистикой вместе. Итак, с 24 февраля 2022 года уничтожили:

танков – 4237 (+5);

боевых бронированных машин – 8262 (+11);

артиллерийских систем – 4965 (+22);

РСЗО – 705 (+1);

средства ПВО – 466 (+0);

самолетов – 315 (+0);

вертолетов – 311 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4126 (+10);

крылатые ракеты – 1359 (+12);

корабли / катера – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 7441 (+19);

специальная техника – 734 (+4).

Актуальные потери врага по состоянию на 6 августа / Инфографика Генштаба ВСУ

Воздушные силы уничтожают целые врага