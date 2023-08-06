Еще почти 600 оккупантов больше не будут топтать украинскую землю: потери врага на 6 августа

6 августа 2023, 07:56
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Источник:

Генштаб ВСУ

Россия не оставляет попыток захватить Украину, а достигает только колоссальных потерь. Только за последние сутки Кремль потерял в нашей стране 590 единиц личного состава.

С начала полномасштабного вторжения в Украину уже погибло 249 700 оккупантов. Однако в Генштабе объясняли, что потери могут быть значительно больше, но их трудно считать из-за интенсивности боев.

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Какие потери оккупантов в технике

Заметим, что колоссальные потери враг понес также в технике. За это время в металлолом превратили тысячи танков, боевых бронированных машин и артиллерийских систем. Кроме того, у оккупантов на балансе стало на несколько сотен самолетов и вертолетов меньше. Напомним, что весной прошлого года с дном Черного моря познакомился крейсер "Москва". А теперь пробежимся статистикой вместе. Итак, с 24 февраля 2022 года уничтожили:

  • танков – 4237 (+5);
  • боевых бронированных машин – 8262 (+11);
  • артиллерийских систем – 4965 (+22);
  • РСЗО – 705 (+1);
  • средства ПВО – 466 (+0);
  • самолетов – 315 (+0);
  • вертолетов – 311 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4126 (+10);
  • крылатые ракеты – 1359 (+12);
  • корабли / катера – 18 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7441 (+19);
  • специальная техника – 734 (+4).

Актуальные потери врага по состоянию на 6 августа / Инфографика Генштаба ВСУ

Воздушные силы уничтожают целые врага

  • Вечером 5 августа и ночью 6 августа российские военные совершили очередную массированную ракетную и дроновую атаку. Враг выпускал воздушные цели в несколько волн.
  • Известно, что для этой атаки российские захватчики применили сразу 70 средств нападения. Речь идет как о крылатых, так и об аэробалистических ракетах. Кроме того, запускали оккупанты дроны-камикадзе.
  • Силами и средствами ПВО с 5 по 6 августа удалось уничтожить 57 воздушных целей. Речь идет о 17 крылатых ракетах "Калибр", 13 крылатых ракетах Х-101/Х-555, а также о 27 ударных дронах "Шахед".

Автор: Назарій Лазур