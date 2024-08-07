Более 1200 захватчиков, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 7 августа
7 августа 2024, 07:44Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Вооруженные Силы Украины продолжают наносить противнику потери на поле боя. Только за прошедшие сутки защитники ликвидировали 1230 оккупантов.
Российская армия также теряет бешеными темпами и технику. Генштаб ВСУ обновил статистику потерь оккупационного войска в войне против Украины по состоянию на 7 августа.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 586370 (+1230) человек,
- танков – 8429 (+8);
- боевых бронированных машин – 16323 (+29);
- артиллерийских систем – 16451 (+67);
- РСЗО – 1138 (+0);
- средств ПВО – 910 (+0);
- самолетов – 365 (+0);
- вертолетов – 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13212 (+54);
- крылатых ракет – 2421 (+1);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 22226 (+78);
- специальной техники – 2759 (+21).
Потери врага на 7 августа 2024 / Инфографика Генштаба ВСУ