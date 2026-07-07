Уничтоженная техника и более 1000 военнослужащих: потери России на 7 июля
Россия продолжает нести потери в живой силе и технике на фронте в Украине. Почти каждый день ВСУ уничтожают более 1000 оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Смотрите также : "Путин готов смириться с этим", – Рютте назвал потери россиян на поле боя
Каковы потери врага?
С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 7 июля 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 412 250 (+1200) человек;
- танков – 12 097 (+9);
- боевых бронированных машин – 24 899 (+5);
- артиллерийских систем – 45 508 (+57)
- РСЗО – 1 917 (+0);
- средств ПВО – 1 478 (+5);
- самолетов – 436 (+0);
- вертолетов – 353 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 394 846 +(2129);
- наземных робототехнических комплексов – 1848 (+15);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 117 085 (+399);
- специальной техники – 4394 (+5);
- крылатых ракет – 4887 (+37).
Бригада Национальной гвардии Украины "Спартан" обнародовала результаты боевых действий за июнь на Покровском направлении. За месяц подразделения артиллерии, беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы уничтожили или подавили 3120 вражеских целей.
Владимир Зеленский заявил, что после более чем четырех лет изнурительных боевых действий, когда линия фронта изменилась "незначительно", противостояние вступило в новую фазу. Теперь решающее значение, помимо ожесточенных боев на фронте, имеют удары с воздуха.