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7 июля, 06:45
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Обновлено - 06:56, 7 июля

Уничтоженная техника и более 1000 военнослужащих: потери России на 7 июля

Даниил Жоров

Россия продолжает нести потери в живой силе и технике на фронте в Украине. Почти каждый день ВСУ уничтожают более 1000 оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Каковы потери врага?

С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 7 июля 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 412 250 (+1200) человек;
  • танков – 12 097 (+9);
  • боевых бронированных машин – 24 899 (+5);
  • артиллерийских систем – 45 508 (+57)
  • РСЗО – 1 917 (+0);
  • средств ПВО – 1 478 (+5);
  • самолетов – 436 (+0);
  • вертолетов – 353 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 394 846 +(2129);
  • наземных робототехнических комплексов – 1848 (+15);
  • кораблей/катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 117 085 (+399);
  • специальной техники – 4394 (+5);
  • крылатых ракет – 4887 (+37).

 

Бригада Национальной гвардии Украины "Спартан" обнародовала результаты боевых действий за июнь на Покровском направлении. За месяц подразделения артиллерии, беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы уничтожили или подавили 3120 вражеских целей.

Владимир Зеленский заявил, что после более чем четырех лет изнурительных боевых действий, когда линия фронта изменилась "незначительно", противостояние вступило в новую фазу. Теперь решающее значение, помимо ожесточенных боев на фронте, имеют удары с воздуха.

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