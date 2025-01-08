ВСУ уничтожили почти 802 тысячи оккупантов: потери врага по состоянию на 8 января

Россияне ежемесячно несут все большие потери личного состава и техники в попытке поработить Украину. Генштаб сообщил об ориентировочном количестве потерь врага на утро 8 января.

Количество "хороших" россиян превысило отметку в 800 тысяч. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери врага на 8 января

С начала полномасштабного вторжения в полях Украины погибло или получили ранения несовместимые с дальнейшей службой почти 801 670 россиян. За последние сутки к этому числу добавилось 1660.

Актуальные потери россиян на 8 января:

личного состава – 801670 (+1660),

танков – 9714 (+4),

боевых бронированных машин – 20205 (+16),

артиллерийских систем – 21729 (+19),

РСЗВ – 1260 (+0),

средств ПВО – 1038 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 21727 (+19),

крылатых ракет – 3014 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 33307 (+81),

специальной техники – 3681 (+0).



Потери врага на 8 января 2025 года / Инфографика Генштаба

Напомним, 19 мая стало рекордно смертельным днем для российской армии в Украине. За сутки было ликвидировано 2200 оккупантов. Декабрь стал шестым месяцем подряд, когда Россия понесла увеличение месячных общих потерь. Среднесуточные данные составляли 1570 человек.