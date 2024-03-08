Ликвидировано 880 оккупантов и 170 единиц техники: потери врага на 8 марта
8 марта 2024, 08:01Читати новину українською
Источник:Генштаб
ВСУ продолжают давать мощный отпор врагу, нанося ему немалые потери. В частности, за минувшие сутки украинским защитникам и защитницам удалось ликвидировать еще 880 оккупантов.
По состоянию на утро 8 марта общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 422 тысячи российских захватчиков. Также на металлолом было превращено тысячи единиц вражеской техники.
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Какие потери у врага
За 2 года полномасштабной войны Россия потеряла:
- личного состава – 422310 (+880) человек;
- танков – 6706 (+11);
- боевых бронированных машин – 12798 (+19);
- артиллерийских систем – 10375 (+25);
- РСЗО – 1011 (+2);
- средств ПВО – 704 (+3);
- самолетов – 347 (+0);
- вертолетов – 325 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 7998 (+35);
- крылатых ракет – 1919 (+0);
- кораблей и катеров – 26 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 13598 (+66);
- специальной техники – 1656 (+9);
Потери врага / инфографика Генштаба
Оккупанты выпустили ночью по Украине 37 “Шахедов”
- В ночь на 8 марта российские войска выпустили по Украине 37 ударных беспилотников типа "Шахед". Силам обороны удалось сбить 33 ударных БпЛА.
- Также российские войска применили для атаки юга и востока Украины одну зенитную управляемую ракету С-300 и две управляемые авиационные ракеты Х-59.
- Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что враг атаковал Одесскую область в течение трех часов. В результате успешных мероприятий удалось ликвидировать два "Шахеды" на Херсонщине и Николаевщине, восемь – на Кировоградщине и восемнадцать – в Одесской области. Однако, к сожалению, не удалось избежать повреждений. В Белгород-Днестровском районе был поврежден объект инфраструктуры, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.