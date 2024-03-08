Ликвидировано 880 оккупантов и 170 единиц техники: потери врага на 8 марта

ВСУ продолжают давать мощный отпор врагу, нанося ему немалые потери. В частности, за минувшие сутки украинским защитникам и защитницам удалось ликвидировать еще 880 оккупантов.

По состоянию на утро 8 марта общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 422 тысячи российских захватчиков. Также на металлолом было превращено тысячи единиц вражеской техники.

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Какие потери у врага

За 2 года полномасштабной войны Россия потеряла:

личного состава – 422310 (+880) человек;

танков – 6706 (+11);

боевых бронированных машин – 12798 (+19);

артиллерийских систем – 10375 (+25);

РСЗО – 1011 (+2);

средств ПВО – 704 (+3);

самолетов – 347 (+0);

вертолетов – 325 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 7998 (+35);

крылатых ракет – 1919 (+0);

кораблей и катеров – 26 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 13598 (+66);

специальной техники – 1656 (+9);



Потери врага / инфографика Генштаба

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