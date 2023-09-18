Путину это необходимо, – Гозман предположил, как диктатор устроит всеобщую мобилизацию в России

Диктатору Владимиру Путину необходимо регулярно пополнять российскую армию новыми людьми. Но не факт, что он официально объявит о второй волне мобилизации. Хотя это тоже возможно.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Леонид Гозман, заметив, что возможности Кремля собирать людей никак не зависят от того, объявят ли вторую волну мобилизации в России

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Объявят ли в России вторую волну мобилизации

Как подчеркнул Гозман, это действительно способны там сделать. Но людей могут собирать и без объявления полной мобилизации или условной второй волны.

Путин может объявить мобилизацию по своим соображениям. К примеру, ввести военное положение и начать рассказывать, что Россия в опасности и так далее. Такие внутриполитические штуки,

– отметил Гозман.

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В любом случае, российским оккупантам нужны новые люди. Они ничего не могут противопоставить украинским военным, кроме большого количества живой силы. Ведь моральный дух, вооружение и обучение значительно лучше именно у Сил обороны Украины.

По его мнению, в России есть определенное сопротивление мобилизации. Однако оно проходит не на площадях, где всех быстро упакуют. Люди просто убегают от армии, откупаются или договариваются о бронировании.

21 сентября 2022 года диктатор Владимир Путин объявил о так называемой частичной мобилизации в России . Там планировали призвать около 300 тысяч "резервистов" в армию оккупантов.

Ситуация в России: коротко