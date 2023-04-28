У врага нет качественных войск, чтобы атаковать, – в ВСУ оценили потери врага на Востоке

На Востоке Украины идут упорные бои. Подразделения Сил обороны сделали все возможное, чтобы сорвать анонсированное наступление оккупантов, о котором говорили еще зимой.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он прокомментировал информацию от Генштаба, что за последние 48 часов на Лиманском направлении враг применяет преимущественно только артиллерию.

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По его словам, в первую очередь это заслуга украинских военных. Они мощно выбивают личный состав врага, из-за чего оккупанты не могут продвигаться вперед.

Силы обороны фактически сорвали анонсированное большое наступление россиян. Оккупанты несут серьезные потери в личном составе и технике. А наша оборонная операция – успешная,

– отметил Череватый.

Впрочем, нехватку подготовленного личного состава оккупанты компенсируют артиллерией. Только за сегодня, 28 апреля, захватчики совершили 1 045 обстрелов на Востоке Украины.

Череватый рассказал, какая сейчас ситуация на Востоке Украины: смотрите видео

Какая ситуация на Бахмутском и Лиманском направлениях

Как отметил Череватый, оккупанты усилили огневые удары по позициям украинских военных. Известно, что на Бахмутском направлении за минувшие сутки, 27 апреля, было 31 боестолкновение, 452 обстрела и 5 авиаударов. Силы обороны уничтожили здесь 125 оккупантов, 2 пушки, 3 полевых склада и 2 беспилотника "Орлан".

Лиманско-Купянское направление – "лидер" по обстрелам из разной системы артиллерии. Было 566 обстрелов, 7 боестолкновений. 32 оккупанта ликвидировано, 82 – ранены. Также уничтожены 2 миномета, 2 пушки и 1 комплекс наблюдения "Муром-М",

– рассказал Череватый.

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