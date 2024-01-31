Ничего подобного у россиян нет, – Черник сказал, как удается уничтожать много бронетехники

Украинские военные усиленно уничтожают артиллерийскую технику противника. Такую высокую эффективность удается достигать с помощью нескольких факторов.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что Украина действительно уничтожила колоссальное количество вражеской техники. В том числе и артиллерийских установок врага.

Смотрите также "После поражения россиян погонят войной на Китай": новые нарративы российской пропаганды

Как удается так эффективно уничтожать технику врага

Как подчеркнул Черник, украинцы продемонстрировали значительный интеллектуальный потенциал. К примеру, согласно нормативам учебной программы США требуется около 10 месяцев на освоение ЗРК Patriot. Украинцы же смогли научиться пользоваться этой системой за около 10 недель.

У нас действительно очень высокий потенциал по части интеллекта. И одна из причин этой войны – вернуть украинцев обратно в империю. Ибо без нашего интеллекта империя не может жить,

– сказал Черник.

Также в украинских военных очень эффективные показатели в контексте контрбатарейной борьбы. Тут еще и помогают РЛС для контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Именно эти контрбатарейные системы. Ничего похожего у россиян нет. У нас также есть фантастическая немецкая машина COBRA, которая на расстоянии до 40 километров может за секунды вычислить до 40 артиллерийских залпов и сразу передать эти данные операторам. Мы блестяще научились работать с этой техникой,

– подчеркнул Черник.

Не стоит забывать и о FPV-дронах, и о других беспилотниках, которые могут уничтожить вражеские артиллерийские установки. Всего же за май – сентябрь 2023 года украинские защитники уничтожили более 3000 вражеских артиллерийских систем.

Потери врага: коротко