Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що Україна дійсно знищила колосальну кількість ворожої техніки. Зокрема і артилерійських установок ворога.

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Як вдається так ефективно знищувати техніку ворога

Як наголосив Черник, українці продемонстрували значний інтелектуальний потенціал. До прикладу, згідно з нормативами навчальної програми США потрібно близько 10 місяців на освоєння ЗРК Patriot. Українці ж змогли навчитися за близько 10 тижнів.

У нас дійсно дуже високий потенціал в частині інтелекту. Та й одна з причин цієї війни – повернути українців назад в імперію. Бо без нашого інтелекту імперія не спроможна жити,

– сказав Черник.

Також українські військові мають дуже ефективні показники в контексті контрбатарейної боротьби. Тут ще й допомагають РЛС для контрбатарейної боротьби AN/TPQ-36.

Саме ці контрбатарейні системи. Нічого схожого в росіян немає. У нас також є фантастична німецька машина COBRA, яка на відстані до 40 кілометрів може за секунди вичислити до 40 артилерійських залпів і одразу передати ці дані операторам. Ми блискуче навчилися працювати з цією технікою,

– підкреслив Черник.

Не варто забувати також про FPV-дрони та інші безпілотники, які можуть знищити ворожі артилерійські установки. А загалом лише за травень – вересень 2023 року українські захисники знищили понад 3000 ворожих артилерійських систем.

Втрати ворога: коротко