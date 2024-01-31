Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що Україна дійсно знищила колосальну кількість ворожої техніки. Зокрема і артилерійських установок ворога.
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Як вдається так ефективно знищувати техніку ворога
Як наголосив Черник, українці продемонстрували значний інтелектуальний потенціал. До прикладу, згідно з нормативами навчальної програми США потрібно близько 10 місяців на освоєння ЗРК Patriot. Українці ж змогли навчитися за близько 10 тижнів.
У нас дійсно дуже високий потенціал в частині інтелекту. Та й одна з причин цієї війни – повернути українців назад в імперію. Бо без нашого інтелекту імперія не спроможна жити,
– сказав Черник.
Також українські військові мають дуже ефективні показники в контексті контрбатарейної боротьби. Тут ще й допомагають РЛС для контрбатарейної боротьби AN/TPQ-36.
Саме ці контрбатарейні системи. Нічого схожого в росіян немає. У нас також є фантастична німецька машина COBRA, яка на відстані до 40 кілометрів може за секунди вичислити до 40 артилерійських залпів і одразу передати ці дані операторам. Ми блискуче навчилися працювати з цією технікою,
– підкреслив Черник.
Не варто забувати також про FPV-дрони та інші безпілотники, які можуть знищити ворожі артилерійські установки. А загалом лише за травень – вересень 2023 року українські захисники знищили понад 3000 ворожих артилерійських систем.
Втрати ворога: коротко
- Росія зазнала колосальних втрат з початку повномасштабного вторгнення і серед особового складу, і серед військової техніки. Все почалося 24 лютого 2022 року.
- З того часу вдалося знищити понад 384 тисячі особового складу ворога. А за 29 січня ця цифра зросла ще на 960 одиниць.
- Також Росія втратила 6300 танків, 11725 бойових броньованих машин, 9144 артилерійських систем, 972 реактивних систем залпового вогню, 663 засоби протиповітряної оборони, 332 літаки, 324 гелікоптери тощо.