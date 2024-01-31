Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что Украина действительно уничтожила колоссальное количество вражеской техники. В том числе и артиллерийских установок врага.
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Как удается так эффективно уничтожать технику врага
Как подчеркнул Черник, украинцы продемонстрировали значительный интеллектуальный потенциал. К примеру, согласно нормативам учебной программы США требуется около 10 месяцев на освоение ЗРК Patriot. Украинцы же смогли научиться пользоваться этой системой за около 10 недель.
У нас действительно очень высокий потенциал по части интеллекта. И одна из причин этой войны – вернуть украинцев обратно в империю. Ибо без нашего интеллекта империя не может жить,
– сказал Черник.
Также в украинских военных очень эффективные показатели в контексте контрбатарейной борьбы. Тут еще и помогают РЛС для контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Именно эти контрбатарейные системы. Ничего похожего у россиян нет. У нас также есть фантастическая немецкая машина COBRA, которая на расстоянии до 40 километров может за секунды вычислить до 40 артиллерийских залпов и сразу передать эти данные операторам. Мы блестяще научились работать с этой техникой,
– подчеркнул Черник.
Не стоит забывать и о FPV-дронах, и о других беспилотниках, которые могут уничтожить вражеские артиллерийские установки. Всего же за май – сентябрь 2023 года украинские защитники уничтожили более 3000 вражеских артиллерийских систем.
Потери врага: коротко
- Россия понесла колоссальные потери с начала полномасштабного вторжения и среди личного состава и военной техники. Все началось 24 февраля 2022 года.
- С тех пор удалось уничтожить более 384 тысяч личного состава врага. А за 29 января эта цифра выросла еще на 960 единиц.
- Также Россия потеряла 6300 танков, 11725 боевых бронированных машин, 9144 артиллерийских систем, 972 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 663 средства противовоздушной обороны, 332 самолета, 324 геликоптера и т.д.