Колоссальные потери: может ли нехватка резервов повлечь паузу в российских штурмах

Оккупанты сейчас терпят рекордные потери на фронте, но это их не останавливает. Они могут пополнять и личный состав, и военную технику.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, заметив, что сейчас оккупанты действительно имеют большие потери на фронте. В среднем удается уничтожать от 21 тысячи – до 23 тысяч захватчиков в месяц. А уже за ноябрь эта цифра составляет 28 550 личного состава.

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Даже потери СССР в Афганистане за 10 лет были меньше, чем сейчас у российских оккупантов. Разница колоссальная.

Мы уничтожаем за месяц около 21 – 23 тысяч оккупантов. А за ноябрь уже 28 550. Это – колоссальная цифра. Весь СССР за 10 лет в Афганистане потерял официально около 15,5 тысячи личного состава,

– сказал Черник.

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Россия имеет большой мобилизационный резерв

Как подчеркнул Черник, к сожалению, у России пока нет проблем с резервами. Но они не могут использовать их так быстро, как бы сами того хотели.

Официально захватчики декларируют, что имеют мобилизационный ресурс на уровне от 1,5 миллиона до 3 миллионов человек. Некоторые специалисты даже утверждают, что там реально собрать около 7 миллионов личного состава.

Низового стрелкового вооружения у них тоже невероятно много – и автоматов Калашникова, и РПГ, и винтовок Мосина. Сотни тысяч на складах. А патронные и снарядные заводы загружены в три смены. У них есть потенциал. Но не такой, какой они хотели бы. Но не забывайте, что Путин может после выборов прийти к решению начать массовую мобилизацию,

– предположил Черник.

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