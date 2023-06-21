Кремль приказал губернаторам скрывать некрологи о погибших в Украине оккупантах

21 июня 2023, 10:34
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Кремль посоветовал губернаторам российских регионов не публиковать некрологи о погибших в Украине военных. Такое решение было принято, чтобы якобы не беспокоить людей.

Соответствующие рекомендации получили губернаторы из Бурятии, Вологодской области, Тывы и еще трех регионов. Это подтвердил высокопоставленный представитель парламента, информирует 24 Канал.

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Кремль скрывает некрологи о погибших в Украине военных

Так, говорится о просьбе российского минобороны к представителям нескольких регионов, где потерь было очень много.

Как выяснилось, губернатор Тывы Владислав Ховалиг скрывал смерть выходцев из региона с мая 2022 года. К тому же жители области не получают данные о гибели своих близких на фронте в Украине. Некоторые из них узнали имена своих родственников на надгробиях в Новосибирске, но так называемые "похоронки" они не получали.

Кроме того, Кремль также рекомендовал региональным властям освещать положительные инфоприводы, связанные с войной в Украине. К примеру, мэр Москвы Сергей Собянин не говорил о количестве погибших москвичей с начала полномасштабного вторжения.

Актуальные потери оккупантов на фронте

По состоянию на 21 июня ВСУ ликвидировали 222 тысяч российских бойцов. Только за минувшие сутки было уничтожено 540 оккупантов. Потери в технике:

  • танков – 4006 (+9),
  • боевых бронированных машин – 7771 (+21),
  • артиллерийских систем – 3920 (+32),
  • РСЗО – 615 (+1),
  • средств ПВО – 375 (+3),
  • самолетов – 314 (+0),
  • вертолетов – 306 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 3428 (+35),
  • крылатых ракет – 1214 (+0),
  • кораблей – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6667 (+22),
  • специальной техники – 539 (+8).
Автор: Софія Ковнір