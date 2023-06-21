Кремль приказал губернаторам скрывать некрологи о погибших в Украине оккупантах

Кремль посоветовал губернаторам российских регионов не публиковать некрологи о погибших в Украине военных. Такое решение было принято, чтобы якобы не беспокоить людей.

Соответствующие рекомендации получили губернаторы из Бурятии, Вологодской области, Тывы и еще трех регионов. Это подтвердил высокопоставленный представитель парламента, информирует 24 Канал.

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Кремль скрывает некрологи о погибших в Украине военных

Так, говорится о просьбе российского минобороны к представителям нескольких регионов, где потерь было очень много.

Как выяснилось, губернатор Тывы Владислав Ховалиг скрывал смерть выходцев из региона с мая 2022 года. К тому же жители области не получают данные о гибели своих близких на фронте в Украине. Некоторые из них узнали имена своих родственников на надгробиях в Новосибирске, но так называемые "похоронки" они не получали.

Кроме того, Кремль также рекомендовал региональным властям освещать положительные инфоприводы, связанные с войной в Украине. К примеру, мэр Москвы Сергей Собянин не говорил о количестве погибших москвичей с начала полномасштабного вторжения.

Актуальные потери оккупантов на фронте

По состоянию на 21 июня ВСУ ликвидировали 222 тысяч российских бойцов. Только за минувшие сутки было уничтожено 540 оккупантов. Потери в технике: