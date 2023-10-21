ВСУ минуснули еще почти 800 оккупантов и 55 бронемашин: потери врага на 21 октября

Украинские военные продолжают наступательные действия, а затем наносят врагу колоссальные потери. Только за эти сутки ВСУ ликвидировали 790 российских вояк.

Враг потерял вчера также немало и техники, в том числе 55 бронемашин. В Генштабе отмечали, что цифры ориентировочные, ведь из-за высокой интенсивности боев вести точный счет сложно.

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Потери врага по состоянию на 21 октября

С начала полномасштабной войны потери русской армии в личном составе достигли уже 292 850 человек.

личного состава – 292 850 (+790) человек,

танков – 5 063 (+16) единиц,

боевых бронированных машин – 9 612 (+55),

артиллерийских систем – 7 017 (+5),

РСЗО – 822 (+0),

средств ПВО – 548 (+0),

самолетов – 320 (+0),

вертолетов – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 330 (+4),

крылатых ракет – 1 535 (+0),

кораблей/катеров – 20 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 9 391 (+21),

специальной техники – 990 (+5).



Потери российской армии по состоянию на 21 октября / Инфографика Генштаба

Ситуация на фронте: главное