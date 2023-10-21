ВСУ минуснули еще почти 800 оккупантов и 55 бронемашин: потери врага на 21 октября

21 октября 2023, 07:47
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Источник:

Генштаб ВСУ

Украинские военные продолжают наступательные действия, а затем наносят врагу колоссальные потери. Только за эти сутки ВСУ ликвидировали 790 российских вояк.

Враг потерял вчера также немало и техники, в том числе 55 бронемашин. В Генштабе отмечали, что цифры ориентировочные, ведь из-за высокой интенсивности боев вести точный счет сложно.

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Потери врага по состоянию на 21 октября

С начала полномасштабной войны потери русской армии в личном составе достигли уже 292 850 человек.

  • личного состава – 292 850 (+790) человек,
  • танков – 5 063 (+16) единиц,
  • боевых бронированных машин – 9 612 (+55),
  • артиллерийских систем – 7 017 (+5),
  • РСЗО – 822 (+0),
  • средств ПВО – 548 (+0),
  • самолетов – 320 (+0),
  • вертолетов – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 330 (+4),
  • крылатых ракет – 1 535 (+0),
  • кораблей/катеров – 20 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9 391 (+21),
  • специальной техники – 990 (+5).


Потери российской армии по состоянию на 21 октября / Инфографика Генштаба

Ситуация на фронте: главное

  • За прошедшие сутки произошло более 100 боевых столкновений. Враг цинично нанес ракетный удар по школе в Константиновке Донецкой области, здание учебного заведения почти полностью разрушено.
  • На Таврическом направлении украинские военные повредили и уничтожили более 200 единиц вражеской техники в сутки. Оккупанты имеют потери, среди них два человека попали в плен.
  • ВСУ продолжили масштабные наземные операции на левом берегу Херсонской области и закрепились в селе Крынки.
Автор: Анастасія Лукашевська