Минус 1370 окупантов, 4 танка и 2 ПВО: потери врага на 9 июня

Украинские защитники продолжают наносить значительные потери российским войскам. За последние месяцы оккупанты ежедневно теряют сотни солдат, а количество ликвидированных военных уже превышает число раненых.

Об актуальных потерях России в войне с Украиной сообщили в Генштабе.

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Какие потери России на 9 июня?

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили:

личного состава – около 1 376 320 (+1 370) человек;

танков – 12 001 (+4);

боевых бронированных машин – 24 710 (+5);

артиллерийских систем – 43 639 (+75);

РСЗО – 1 851 (+4);

средств ПВО – 1 411 (+2);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 1 614 (+7);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 338 327 (+2 103);

крылатые ракеты – 4733 (+0);

корабли/катера – 33 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 104 796 (+382);

специальная техника – 4 253 (+4);



Потери врага по состоянию на 9 июня / Инфографика Генштаба ВСУ

Последние значительные потери России в войне с Украиной

Силы обороны Украины 7 – 8 июня нанесли серии ударов по военным, логистическим и топливным объектам России. В частности, была поражена нефтебаза "Грушовая" вблизи Новороссийска, которая является важной частью экспортной инфраструктуры российской нефти, где после атаки вспыхнул пожар.

Также под удар попала станция "Красный Яр" в Волгоградской области, обеспечивающая транспортировку нефти к нефтеперерабатывающему заводу и экспортному терминалу. Кроме того, украинские военные атаковали радиолокационную станцию, пункты управления дронами, склады и места скопления личного состава оккупантов на временно оккупированных территориях и в приграничных регионах России.

В Генштабе также сообщили, что в результате предыдущего удара по нефтебазе "Усть-Лабинская" были повреждены топливные резервуары и другая инфраструктура.