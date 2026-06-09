Минус 1370 окупантов, 4 танка и 2 ПВО: потери врага на 9 июня
Украинские защитники продолжают наносить значительные потери российским войскам. За последние месяцы оккупанты ежедневно теряют сотни солдат, а количество ликвидированных военных уже превышает число раненых.
Об актуальных потерях России в войне с Украиной сообщили в Генштабе.
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Какие потери России на 9 июня?
Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 376 320 (+1 370) человек;
- танков – 12 001 (+4);
- боевых бронированных машин – 24 710 (+5);
- артиллерийских систем – 43 639 (+75);
- РСЗО – 1 851 (+4);
- средств ПВО – 1 411 (+2);
- самолетов – 436 (+0);
- вертолетов – 353 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 1 614 (+7);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 338 327 (+2 103);
- крылатые ракеты – 4733 (+0);
- корабли/катера – 33 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 104 796 (+382);
- специальная техника – 4 253 (+4);
Потери врага по состоянию на 9 июня / Инфографика Генштаба ВСУ
Последние значительные потери России в войне с Украиной
Силы обороны Украины 7 – 8 июня нанесли серии ударов по военным, логистическим и топливным объектам России. В частности, была поражена нефтебаза "Грушовая" вблизи Новороссийска, которая является важной частью экспортной инфраструктуры российской нефти, где после атаки вспыхнул пожар.
Также под удар попала станция "Красный Яр" в Волгоградской области, обеспечивающая транспортировку нефти к нефтеперерабатывающему заводу и экспортному терминалу. Кроме того, украинские военные атаковали радиолокационную станцию, пункты управления дронами, склады и места скопления личного состава оккупантов на временно оккупированных территориях и в приграничных регионах России.
В Генштабе также сообщили, что в результате предыдущего удара по нефтебазе "Усть-Лабинская" были повреждены топливные резервуары и другая инфраструктура.