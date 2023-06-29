Три роты убитыми и ранеными, – генерал Тарнавский рассказал о продвижении на Таврии
Источник:Александр Тарнавский
Украинские защитники продолжают наносить оккупантам немалые потери. В частности, на Таврическом направлении.
Об этом рассказал командующий оперативным направлением "Таврия" Александр Тарнавский. Захватническая армия потеряла 3 роты солдат.
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Потери России на Таврическом направлении
Тарнавский рассказал, что Силы обороны продолжают продвигаться вперед на Таврическом направлении.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1337 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты,
– отметил командующий.
Он добавил, что ВСУ также уничтожили 19 единиц военной техники противника, в частности:
- 2 танка,
- БРЕМ,
- МТЛБ,
- БРМ,
- БПЛА "Орлан-10",
- БПЛА "Zala",
- самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация",
- гаубица 2А65 "Мста-Б",
- автомобильная техника.
Смотрите видео от командующего Тарнавским
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Общие потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 227 780 русских воинов. При этом в Генштабе отмечают, что интенсивность боев – высока, поэтому точные данные по потерям врага трудно установить, поэтому они могут быть значительно выше.
Кроме военных, Кремль теряет множество техники, единица которой кое-где стоит миллионы долларов. В частности, наши бойцы уже испепелили:
- танков – 4038 (+2 в сутки 28 июня);
- боевых бронированных машин – 7857 (+10);
- артиллерийских систем – 4 116 (+27);
- РСЗО – 627;
- средств ПВО – 388 (+1);
- самолетов – 315 (+1);
- вертолетов – 308;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 3513 (+14);
- крылатых ракет – 1 261;
- кораблей/катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 6780 (+6);
- специальной техники – 569 (+6).