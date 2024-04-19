Почти 900 оккупантов и более 20 артиллерийских систем: потери врага 19 апреля
19 апреля 2024, 07:38Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Россия не прекращает войну в Украине, хотя несет огромные потери в личном составе и технике. Только за минувшие сутки оккупанты потеряли в Украине 870 солдат.
С 24 февраля 2022 года – уже 457 830 единиц личного состава. Однако потери могут быть значительно больше, ведь посчитать их точное количество трудно из-за боевых действий.
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Какие потери врага в технике
Россия продолжает нести потери не только в личном составе, а также и в технике и других видах вооружения.
По состоянию на 19 апреля агрессорка потеряла:
- личного состава – около 457830 (+870) человек,
- танков – 7205 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 13852 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 11658 (+21) ед,
- РСЗО – 1046 (+0) ед,
- средства ПВО – 762 (+2) ед,
- самолетов – 347 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9311 (+27),
- крылатые ракеты – 2096 (+3),
- корабли / катера – 26 (+0) ед,
- подводные лодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 15671 (+53) ед,
- специальная техника – 1915 (+0)
Потери России на 19 апреля / Инфографика Генштаба / Инфографика Генштаба
В России упал самолет
- В российском Ставрополье Красногвардейского района упал самолет. Российский губернатор поспешил сообщить, что якобы жертв нет. Инцидент произошел утром 19 апреля.
- Что именно перевозил самолет и кто еще был на борту российский чиновник не написал. Также он не сообщил тип самолета. Правда, по непроверенным данным из телеграмм-каналов, это мог быть Ту-22М3, который Россия на рассвете использовала, чтобы атаковать Украину.
- В то же время губернатор заявил, что пилотов нашли живыми. Их якобы отвезли в больницу.