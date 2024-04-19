Почти 900 оккупантов и более 20 артиллерийских систем: потери врага 19 апреля

19 апреля 2024, 07:38
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Источник:

Генштаб ВСУ

Россия не прекращает войну в Украине, хотя несет огромные потери в личном составе и технике. Только за минувшие сутки оккупанты потеряли в Украине 870 солдат.

С 24 февраля 2022 года – уже 457 830 единиц личного состава. Однако потери могут быть значительно больше, ведь посчитать их точное количество трудно из-за боевых действий.

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Какие потери врага в технике

Россия продолжает нести потери не только в личном составе, а также и в технике и других видах вооружения.

По состоянию на 19 апреля агрессорка потеряла:

  • личного состава – около 457830 (+870) человек,
  • танков – 7205 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 13852 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 11658 (+21) ед,
  • РСЗО – 1046 (+0) ед,
  • средства ПВО – 762 (+2) ед,
  • самолетов – 347 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9311 (+27),
  • крылатые ракеты – 2096 (+3),
  • корабли / катера – 26 (+0) ед,
  • подводные лодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 15671 (+53) ед,
  • специальная техника – 1915 (+0)


Потери России на 19 апреля / Инфографика Генштаба / Инфографика Генштаба

В России упал самолет

  • В российском Ставрополье Красногвардейского района упал самолет. Российский губернатор поспешил сообщить, что якобы жертв нет. Инцидент произошел утром 19 апреля.
  • Что именно перевозил самолет и кто еще был на борту российский чиновник не написал. Также он не сообщил тип самолета. Правда, по непроверенным данным из телеграмм-каналов, это мог быть Ту-22М3, который Россия на рассвете использовала, чтобы атаковать Украину.
  • В то же время губернатор заявил, что пилотов нашли живыми. Их якобы отвезли в больницу.

Автор: Вікторія Кульженко, Діана Квасневська