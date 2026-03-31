"Время жизни штурмовика – 12 дней": боец ВСУ рассказал о серьезной проблеме России

Россия не решается пойти на полноценную мобилизацию по ряду причин. Хотя потери на фронте у них более чем серьезные.

Военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов рассказал 24 Каналу, что россияне всячески пытаются набрать собственное население на войну. Прежде всего они предлагают достаточно большие деньги.

Почему Россия не идет на полноценную мобилизацию?

По словам Сазонова, сначала в полномасштабной войне против Украины участвовала профессиональная армия врага. Затем они начали набирать контрактников за большие деньги. В определенный период времени там делали ставку на зеков и иностранцев.

Также Россия попыталась провести частичную мобилизацию, в рамках которой набрали еще 300 тысяч личного состава. Но это создало им дополнительные проблемы.

Сами россияне говорят, что собрали они 300 тысяч, а 2 миллиона – выехали из страны. Поэтому там осторожно относятся к этой идее. Хотят избежать мобилизации,

– сказал Сазонов.

Обратите внимание! Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди рассказал, что по состоянию на начало 31 марта СБС уничтожили 10200 оккупантов за март. В целом Силы обороны уничтожают больше оккупантов, чем они прибывают на фронт уже 4 месяц подряд.

Недавно на фронте начали фиксировать еще одну группу оккупантов. Оказывается, что враг давит на солдат срочной службы, чтобы они подписали контракты. Именно так там пытаются пополнять потери.

Они лучше готовы, чем зек или алкоголик. Но что-то не очень срочники хотят идти умирать в Украину. Среднее время жизни российского штурмовика на фронте – до 12 дней,

– отметил Сазонов.

