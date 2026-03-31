"Время жизни штурмовика – 12 дней": боец ВСУ рассказал о серьезной проблеме России
- Потери России на войне действительно высоки, но они пока избегают варианта масштабной мобилизации.
- Военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов рассказал, как враг набирает людей на войну.
Россия не решается пойти на полноценную мобилизацию по ряду причин. Хотя потери на фронте у них более чем серьезные.
Военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов рассказал 24 Каналу, что россияне всячески пытаются набрать собственное население на войну. Прежде всего они предлагают достаточно большие деньги.
Почему Россия не идет на полноценную мобилизацию?
По словам Сазонова, сначала в полномасштабной войне против Украины участвовала профессиональная армия врага. Затем они начали набирать контрактников за большие деньги. В определенный период времени там делали ставку на зеков и иностранцев.
Также Россия попыталась провести частичную мобилизацию, в рамках которой набрали еще 300 тысяч личного состава. Но это создало им дополнительные проблемы.
Сами россияне говорят, что собрали они 300 тысяч, а 2 миллиона – выехали из страны. Поэтому там осторожно относятся к этой идее. Хотят избежать мобилизации,
– сказал Сазонов.
Обратите внимание! Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди рассказал, что по состоянию на начало 31 марта СБС уничтожили 10200 оккупантов за март. В целом Силы обороны уничтожают больше оккупантов, чем они прибывают на фронт уже 4 месяц подряд.
Недавно на фронте начали фиксировать еще одну группу оккупантов. Оказывается, что враг давит на солдат срочной службы, чтобы они подписали контракты. Именно так там пытаются пополнять потери.
Они лучше готовы, чем зек или алкоголик. Но что-то не очень срочники хотят идти умирать в Украину. Среднее время жизни российского штурмовика на фронте – до 12 дней,
– отметил Сазонов.
Потери России на войне
- По состоянию на 31 марта Россия потеряла более 1 миллиона 297 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 11826 танков, 24324 боевых бронированных машин, 39110 артиллерийских систем и т.д.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что с начала 2026 года Россия потеряла более 89 тысяч оккупантов. Темпы потерь врага сейчас превышают темпы набора.
- Недавно Силы беспилотных систем уничтожили три российские РСЗО БМ-30 "Смерч/Торнадо-С" в Крыму. Дальность поражения систем "Смерч" – 70 – 90 километров, а "Торнадо-С" – 120 километров.