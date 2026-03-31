Військовослужбовець та політолог Кирило Сазонов розповів 24 Каналу, що росіяни всіляко намагаються набрати власне населення на війну. Насамперед вони пропонують достатньо великі гроші.

Чому Росія не йде на повноцінну мобілізацію?

За словами Сазонова, спершу у повномасштабній війні проти України брала участь професійна армія ворога. Потім вони почали набирати контрактників за великі гроші. В певний період часу там робили ставку на зеків та іноземців.

Також Росія спробувала провести часткову мобілізацію, в рамках якої набрали ще 300 тисяч особового складу. Але це створило їм додаткові проблеми.

Самі росіяни кажуть, що зібрали вони 300 тисяч, а 2 мільйони – виїхали з країни. Тому там обережно ставляться до цієї ідеї. Хочуть уникнути мобілізації,

– сказав Сазонов.

Зверніть увагу! Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді розповів, що станом на початок 31 березня СБС знищили 10200 окупантів за березень. А загалом Сили оборони знищують більше окупантів, ніж вони прибувають на фронт вже 4 місяць поспіль.

Нещодавно на фронті почали фіксувати ще одну групу окупантів. Виявляється, що ворог тисне на солдатів строкової служби, аби вони підписали контракти. Саме так там намагаються поповнювати втрати.

Вони краще готові, ніж зек чи алкоголік. Але щось не дуже строковики хочуть йти вмирати в Україну. Середній час життя російського штурмовика на фронті – до 12 днів,

– зауважив Сазонов.

