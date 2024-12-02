Это только начало: почему потери российской армии в ноябре стали рекордными за время войны

Российская армия в ноябре 2024 года понесла наибольшие безвозвратные и санитарные потери в живой силе с начала полномасштабного вторжения. Поэтому Вооруженные Силы ликвидировали 45720 оккупантов.

Откуда Россия черпает ресурсы живой силы и что способствует рекордным потерям противника, рассказал 24 Каналу Павел Нарожный – основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт. Отметим, что в целом потери России в полномасштабной войне против Украины более 743 тысяч бойцов.

Актуально В России возникла проблема, которая в 2025 году станет критической, – военный обозреватель

"Дальше потери станут еще больше"

В ноябре российские солдаты значительно усилили штурмовые действия, что привело к рекордным показателям потерь противника, как в пехотной компоненте, так и механизированной.

Обратите внимание! Заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич сказал, только 10% оккупантов удается доходить до позиций, которые им приказали захватить.

Несмотря на огромные потери, "пушечное мясо" у Владимира Путина не заканчивается. К тому же в России нет всеобщей мобилизации, но есть так называемая скрытая мобилизация.

Подавляющее большинство бойцов российской армии контрактники. По российским меркам им платят невероятные деньги – примерно до 30 тысяч долларов. Именно поэтому у Путина сейчас много живой силы,

– сказал Нарожный.

Ответом Украины на эти бесконечные штурмы россиян станут противопехотные мины, передать которые пообещал Джо Байден. Военный эксперт отметил, что такой тип вооружения в какой-то степени жестокая вещь.

Изначально эти мины разрабатывались для того, чтобы ранить противника, а не убить. У них относительно небольшой заряд тротила, но они нашинкованы специальными обломками,

– заметил Нарожный.

Он предположил, что противопехотные мины Силы обороны получат от США в анонсированном пакете помощи на 725 миллионов долларов. Однако пока точно неизвестно, какие будут эти мины. Возможно, они устанавливаются на землю, или же это будут системы дистанционного минирования.