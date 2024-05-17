Угрожал захватить Харьков, однако не получилось: на фронте погиб слишком самоуверенный оккупант
Сетью распространяется история о слишком самоуверенном российском захватчике, который обещал захватить украинский Харьков. Впрочем, очевидно жизнь решила повернуться к нему другой стороной.
Так, в соцсетях распространяют историю о россиянине, который обещал захватить Харьков, однако уже вскоре умер. Накануне оккупант находился в госпитале, сообщает 24 Канал.
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Обещал захватить Харьков
Еще несколько дней назад, 11 мая, Вадим Жалобанов из Красноярска обнародовал на своей странице в российской соцсети "Вконтакте" фото из госпиталя. Свое сообщение он подписал, что следующий снимок сделает якобы в уже оккупированном российскими войсками украинском городе.
Еду из госпиталя сразу на Харьков. Следующее фото будет уже оттуда, отвечаю,
– хвастался оккупант.
Впрочем, очевидно реализовать свой слишком самоуверенный план российскому захватчику почему-то так и не удалось. Интересно то, что через несколько дней, 14 мая, его снимок начали распространять в телеграм-каналах, которые обнародуют информацию о ликвидированных захватчиках.
"Погиб", – коротко подписали фотографию российского оккупанта.
Захватчика, который слишком рано хвастался, ликвидировали / Фото из открытых источников
Потери врага в войне: последние новости
- На днях украинские военные уничтожили танки-черепахи и БПМ-2 россиян, которые пытались осуществить прорыв в Харьковской области. Колонну техники россиян разбили силы подразделений Третьей отдельной штурмовой бригады и смежных 66 ОМБр и 77 бригады ДШВ. Бойцы уничтожили оккупантов стаями ударных дронов и бригадной артиллерией.
- Кроме того, на юге Харьковщины с 3 по 10 мая ликвидировано 43 российских военных, еще 189 оккупантов получили ранения. В подразделении отметили, что во время боев была уничтожена САУ "Нона", которую использовали оккупанты для поддержки своих войск. В частности, уничтожены вражеские боевые машины пехоты, бронетранспортеры, танк и другую технику.
- Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что 8 февраля украинские воины "сожгли" вражеский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Внутри вертолета также был и экипаж, который стал "двухсотым". По данным Тарнавского, вражеский "Аллигатор" с экипажем был поражен из ПЗРК.
- Бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады и отдельной президентской бригады и 762-й бригады Государственной специальной службы транспорта уничтожили 42 единицы бронетехники в Донецкой области. Среди уничтоженной техники были танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и гусеничные тягачи.