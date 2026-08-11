Армия противника тает на глазах: потери России по состоянию на 11 августа

Российская армия продолжает нести значительные потери в войне против Украины. Только за последние сутки Силы обороны ликвидировали около 1 190 российских военнослужащих, а также уничтожили десятки единиц вражеской техники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Что известно о потерях России?

С 24 февраля 2022 года по 2 августа 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 460 400 (+1 190) человек;

танков – 12 259 (+4);

боевых бронированных машин – 25 120 (+4);

артиллерийских систем – 47 713 (+44);

РСЗО – 2 020 (+1);

средств ПВО – 1 560 (+2);

самолетов – 439 (+0);

вертолетов – 354 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 2 190 (+9);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 454 572 (+1 578);

крылатых ракет – 5 007 (+0);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 132 543 (+307);

специальной техники – 4 514 (+3).

Потери противника / Инфографика Генштаба

Напомним, ранее Зеленский озвучил потери российских военных за июль и заявил, что тенденция на фронте остается неизменной. По его словам, в течение прошлого месяца российские войска потеряли 30 272 военнослужащих, которые были уничтожены или тяжело ранены. Речь идет только о потерях, которые имеют четкое видеоподтверждение.

Зеленский отметил, что все эти поражения были нанесены украинскими подразделениями с помощью беспилотников. Отдельно президент отметил подразделение "Альфа" Службы безопасности Украины, которое, по его словам, стало лидером по количеству поражений противника.

Он подчеркнул, что Россия продолжает ежемесячно терять на фронте около тысячи военнослужащих. В то же время украинские власти планируют увеличивать количество беспилотников, которые будут передаваться подразделениям Сил обороны.