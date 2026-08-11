Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Що відомо про втрати Росії?

З 24 лютого 2022 року по 2 серпня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 460 400 (+1 190) осіб;

танків – 12 259 (+4);

бойових броньованих машин – 25 120 (+4);

артилерійських систем – 47 713 (+44);

РСЗВ – 2 020 (+1);

засобів ППО – 1 560 (+2);

літаків – 439 (+0);

гелікоптерів – 354 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 2 190 (+9);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 454 572 (+1 578);

крилатих ракет – 5 007 (+0);

кораблів/катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 132 543 (+307);

спеціальної техніки – 4 514 (+3).

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо, раніше Зеленський озвучив втрати російських військових за липень та заявив, що тенденція на фронті залишається незмінною. За його словами, протягом минулого місяця російські війська втратили 30 272 військових, яких було знищено або важко поранено. Йдеться лише про втрати, які мають чітке відеопідтвердження.

Зеленський зазначив, що всі ці ураження були здійснені українськими підрозділами за допомогою безпілотників. Окремо президент відзначив підрозділ "Альфа" Служби безпеки України, який, за його словами, став лідером за кількістю уражень противника.

Він наголосив, що Росія продовжує щомісяця втрачати на фронті близько тисячі військових. Водночас українська влада планує збільшувати кількість безпілотників, які передаватимуть підрозділам Сил оборони.