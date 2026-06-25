Оккупанты снова в огромном "минусе": какие потери понес враг по состоянию на 25 июня

Российские войска продолжают нести огромные потери в войне в Украине как в живой силе, так и в технике. Только за последние сутки защитники уничтожили 1 270 оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Каковы потери врага на 25 июня?

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения наносят врагу болезненные потери, в частности по состоянию на 25 июня 2026 года оккупационная армия потеряла:

личного состава – около 1 397 060 (+1 270) человек;

танков – 12 057 (+1);

боевых бронированных машин – 24 818 (+2);

артиллерийских систем – 44 731 (+67);

РСЗО – 1 893 (+4);

средств ПВО – 1 443 (+3);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 1 728 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 371 882 (+1 994);

специальной техники – 4 339 (+6);

крылатых ракет – 4 787 (+0);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 111 707 (+450).



Потери России по состоянию на 25 июня 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Какие объекты России недавно атаковали защитники?

24 июня украинские силы атаковали и уничтожили важный объект в Керчи, что в оккупированном Крыму. Речь идет о комплексе радиоэлектронной борьбы "Волна-Купол-Гарант", который россияне использовали для противодействия спутниковой связи Starlink. В частности, комплекс создавал помехи для определенных спутников и прерывал их связь с наземными терминалами,

22 июня под удар Сил обороны попал завод по производству электроники для российских ракет ОТРК "Искандер" и Х-101 в Воронеже. Известно, что военные атаковали объект высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования.

Недавно президент Украины сообщил, что в результате успешных ударов вблизи Санкт-Петербурга, в частности по арсеналу Балтийского флота, Россия потеряла более 60 тысяч тонн боеприпасов.