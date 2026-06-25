Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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Як втрати ворога на 25 червня?

Сили оборони України з початку повномасштабного вторгнення завдають болючих втрат ворогу, зокрема станом на 25 червня 2026 року окупаційна армія втратила:

особового складу – близько 1 397 060 (+1 270) осіб;

танків – 12 057 (+1);

бойових броньованих машин – 24 818 (+2);

артилерійських систем – 44 731 (+67);

РСЗВ – 1 893 (+4);

засобів ППО – 1 443 (+3);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 1 728 (+2);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 371 882 (+1 994);

спеціальної техніки – 4 339 (+6);

крилатих ракет – 4 787 (+0);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 111 707 (+450).



Втрати Росії станом на 25 червня 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Які об'єкти Росії нещодавно атакували оборонці?

24 червня українські сили атакували та розтрощили важливий об'єкт у Керчі, що в окупованому Криму. Мовиться про комплекс радіоелектронної боротьби "Волна Купол Гарант", який росіяни використовували для протидії супутникового зв'язку Starlink. Зокрема комплекс створював перешкоди для певних супутників та переривав їхній зв'язок із наземними терміналами,

22 червня під удар Сил оборони потрапив завод з виробництва електроніки для російських ракет ОТРК "Іскандер" та Х-101 у Воронежі. Відомо, що оборонці атакували об'єкт високоточними крилатими ракетами повітряного базування.

Нещодавно президент України повідомив, що внаслідок успішних ударів поблизу Санкт-Петербургу, зокрема на арсеналі Балтійського флоту, Росія втратила понад 60 тисяч тонн боєприпасів.