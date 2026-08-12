Сколько российских оккупантов уничтожено: потери России на 12 августа
Цена российской агрессии продолжает расти. Ежедневно оккупанты теряют более тысячи солдат.
По словам президента Зеленского, ежемесячные потери противника остаются на уровне 30 тысяч. Из них 60 процентов – погибшие.
Сколько оккупантов ликвидировано за сутки?
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 12 августа 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 461 660 (+1 260) человек;
- танков – 12 259 (+0);
- боевых бронированных машин – 25 127 (+7);
- артиллерийских систем – 47 773 (+60);
- РСЗО – 2 022 (+2);
- средства ПВО – 1561 (+1);
- самолетов – 439 (+0);
- вертолетов – 354 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 2203 (+13);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 456 339 (+1 767);
- крылатые ракеты – 5007 (+0);
- корабли/катера – 35 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 132 931 (+388);
- специальная техника – 4516 (+2).
Потери России в войне на 12 августа 2026 год / Фото Генштаб
Напомним, что не только личный состав оккупационных войск активно ликвидируется. Уничтожаются также и средства врага для ведения войны.
Так, только за 10–11 августа Силы обороны нанесли серию ударов по оккупантам. Среди пораженных целей:
- ЗРК "Бук-М3" возле Тополей в Луганской области;
- командно-наблюдательный пункт россиян возле Теребреного в Белгородской области;
- склады российских войск в Ровеньках в Луганской области;
- шесть пунктов управления беспилотниками в Донецкой области, в Курской и Запорожской областях.
Также ночью 11 августа украинские силы провели атаку на НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области. Завод может перерабатывать около 6 миллионов тонн нефти в год.
Был уничтожен и логистический комплекс Wildberries под Воронежем.